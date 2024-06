Année culturelle Qatar-Maroc 2024 : clôture en apothéose à Doha de l’exposition des “Bijoux berbères du Palais Royal”

jeudi, 6 juin, 2024 à 10:38

Doha – L’exposition des “Bijoux berbères du Palais Royal” au Musée d’Art Islamique de Doha, programme inaugural de l’année culturelle Qatar-Maroc 2024, vient de se clôturer en apothéose.

Initiée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et exposée pour la première fois en dehors du Royaume, cette exposition témoigne de la profondeur des liens forts et historiques entre les deux peuples frères et les deux Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani.

Organisée par la Fondation Nationale des Musées du Royaume du Maroc et le Musée d’Art Islamique de Doha avec le soutien de l’Ambassade du Maroc au Qatar, cette exposition, ouverte au public du 20 février au 20 mai, a représenté une fenêtre unique sur la culture marocaine.

Elle se voulait comme un face-à-face entre le visiteur et une impressionnante collection de bijoux en argent, qui constitue une partie importante de l’exposition permanente des Oudayas du Maroc appartenant au Musée National de la Parure de Rabat, en rendant hommage aux artisans qui ont minutieusement ciselé ces pièces d’exception et, en particulier, aux femmes qui ont sauvegardé ces traditions.

Les Marocains établis au Qatar, Qataris et touristes de passage à Doha sont très nombreux à avoir exprimé leur grande fierté en découvrant cette collection qui représente une facette exceptionnelle du patrimoine matériel et immatériel marocain. Une fierté d’autant plus grande que c’est la première fois que cette collection, plébiscitée par les milliers de visiteurs qui ont eu le privilège de la découvrir, a été exposée en dehors du Maroc.

Aussi pour immortaliser ce moment exceptionnel et historique, un film d’une rare beauté a été réalisé afin de capturer le sublime de ces 200 bijoux d’exception et de toucher un plus large public du monde entier.

A rappeler que «Years of Culture», initiative visant à renforcer les relations entre les nations et les peuples, a désigné le Maroc comme partenaire du Qatar pour cette année 2024. L’année sera ponctuée par de grandes expositions artistiques et d’événements culturels dans chacun des deux pays.

Le Maroc prévoit une série d’actions où le savoir-faire, la culture, l’architecture, la gastronomie et les arts marocains seront à l’honneur.