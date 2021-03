Année de l’ICESCO de la femme: Soutien à la vision de l’Organisation sur la participation des femmes dans le façonnement de l’avenir

jeudi, 11 mars, 2021 à 20:21

Rabat- Les participantes au lancement de l’Année de l’ICESCO de la femme 2021 ont exprimé leur soutien à la vision anticipative de l’Organisation du Monde islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), basée sur un ensemble d’initiatives mettant en lumière l’importance de la participation de la femme dans le façonnement de l’avenir.

Dans le communiqué final sanctionnant cet événement placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, les participantes ont salué les initiatives des États membres et des organisations régionale et internationale pour réaliser les objectifs du Millénaire des Nations Unies relatifs à la femme, exprimant leur considération à l’égard des efforts menés pour limiter les effets de la crise sanitaire sur la situation des femmes et des filles.

Elles ont également appelé l’ICESCO à réunir les différentes initiatives des États membres pour en profiter et développer tout en proposant les mécanismes adéquats afin de garantir l’efficacité de l’action culturelle dans l’avenir.

Les participantes ont, en outre, salué la création d’une plate-forme internationale spécialisée qui réunira les femmes leaders dans les différents domaines de développement pour l’échange d’expertises et des meilleures pratiques, la coordination des positions, la mobilisation du soutien et l’appui des causes de la femme en général.

Elles se sont félicitées aussi de l’initiative de l’ICESCO visant à lancer un programme de formation pour les filles dans la perspective de créer une académie internationale de jeunes femmes leaders.

Les participantes se sont engagées à coopérer avec les parties concernées dans les États membres et les soutenir pour faire progresser les indicateurs internationaux de la femme, conformément aux politiques et équilibres nationaux, réitérant leur engagement à soutenir les orientations susceptibles de réaliser les objectifs du développement durable des Nations Unies (ODD), les plans et programmes d’action nationaux, régionaux et internationaux y afférents.

Cette grande cérémonie, organisée par l’ICESCO, en présentiel et à distance, sous le thème “Femmes icônes: inspiration pour le futur”, a été rehaussée par la participation de femmes de haut niveau dans tous les domaines du monde islamique et d’ailleurs, dont des premières dames, des princesses, des ministres et des dirigeantes d’organisations internationales.

Durant cette rencontre, ces femmes ont passé en revue leurs parcours et leurs expériences réussies, l’impact de l’inspiration sur leur vie et son rôle positif dans le soutien des femmes et des filles dans leurs sociétés et dans le monde aux niveaux gouvernemental, institutionnel et social.

La cérémonie a été également marquée par des panels sur les différents sujets relatifs à la femme, avec la participation de responsables distinguées et militantes des droits de la femme.

Les quatre panels de cet événement ont porté respectivement sur les thèmes suivants: l’inspiration et l’autonomisation des dirigeants gouvernementaux, les contributions des femmes au développement des organisations internationales et l’inspiration et l’excellence dans l’entrepreneuriat sociétal, la femme et le leadership sociétal.