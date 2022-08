Appel à candidature pour la participation aux Concours culturels des Jeux de la Francophonie (ministère)

lundi, 22 août, 2022 à 15:56

Rabat – Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Département de la Culture – a lancé un appel à candidature pour la participation aux Concours culturels de la 9e édition des Jeux de la Francophonie 2022, qui aura lieu du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa (République démocratique du Congo).

Lancé suite à la décision prise par le Conseil permanent de la francophonie (CPF) lors de sa session extraordinaire de reporter les 9èmes Jeux de la Francophonie en 2023, et afin d’assurer la participation du Royaume du Maroc à cette édition, cet appel à candidature est adressé aux jeunes artistes et créateurs marocains dont l’âge varie entre entre 18 et 35 ans (en 2023), indique le ministère dans un communiqué.

La compétition comprend sept disciplines culturelles à savoir “Arts de la rue” (danse Hip-hop; Marionnettes géantes; Jonglerie avec ballon), “Arts visuels” (Peinture; Photographie; sculpture/installation), “Chanson”, “Contes et conteurs”, “Danse de création”, “Littérature” (nouvelle) et “Création numérique”, précise la même source.

Les candidats doivent soumettre leurs dossiers de candidatures, consultables sur le portail du ministère, via l’adresse électronique “jeuxdelafrancophonie2022@minculture.gov.ma”, au plus tard le 30 septembre 2022.