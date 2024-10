Arabie Saoudite: Fatima El Kettani, jeune prodige de la lecture récompensée au concours “IRead”

mardi, 15 octobre, 2024 à 13:02

Dhahran (Arabie Saoudite) – Fatima El Kettani, une jeune fille marocaine passionnée par la lecture, a remporté le prix du “Lecteur prometteur” lors de la 9ème édition du concours “IRead” qui s’est clôturée en fin de la semaine dernière à Dhahran (Arabie Saoudite).

À seulement 10 ans, Fatima a impressionné le jury et le public composé de nombreux intellectuels et journalistes venus de différents pays. Son discours, basé sur la lecture de l’encyclopédie “L’Univers et au-delà”, composée de plus de 300 pages, a captivé l’audience qui a applaudi chaudement pendant sa présentation.

Lors de son passage à cette compétition organisée par le Centre du roi Abdulaziz pour la connaissance et la culture (Ithra), Fatima a fait preuve d’une grande assurance sur scène. Avec aisance, elle manipulait la télécommande pour changer les diapositives, tout en expliquant des concepts scientifiques complexes sur l’univers comme le “Big Bang”, “l’année-lumière” ou encore les “trous noirs”, le tout dans un arabe classique fluide.

Sa prestation a particulièrement marqué le président de l’Union des écrivains des Émirats Arabes Unis et membre du jury, Sultan Al-Nuaimi, qui a déclaré que Fatima a fait preuve d’un “talent prometteur”. Sa collègue, la poétesse soudanaise Rawda Al Haj, a également complimenté la jeune marocaine pour sa confiance en soi, estimant qu’elle représente une source d’inspiration pour les jeunes filles.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait peur en s’adressant à un public si prestigieux, comprenant des lauréats du Prix Nobel de littérature comme le Tanzanien Abdulrazak Gurnah (2021) et la Polonaise Olga Tokarczuk (2018), Fatima a répondu fermement à la MAP: “C’est un don que Dieu m’a offerte et que j’ai perfectionné par la pratique. Sans entraînement, je n’aurais jamais atteint ce niveau”.

Fatima a également expliqué qu’elle a lu des livres sur l’univers depuis son plus jeune âge, ce qui lui a permis de maîtriser le sujet sans difficulté. Elle a raconté que sa passion pour la lecture a commencé à l’âge de quatre ans, lorsque son père lui a lu la première page d’un livre sur la Sîra du prophète, qu’elle a ensuite lu entièrement avec l’aide de sa mère. Ce soutien parental a été crucial dans son parcours, a affirmé la petite lectrice qui réside en Arabie Saoudite avec son père marocain et sa maman syrienne.

Fatima, qui aime se présenter comme une “petite lectrice et future astronaute”, a indiqué, par ailleurs, que sa curiosité pour les étendues encore inexplorées de l’univers la motive à devenir astronome ou astronaute.

En conclusion, la jeune prodige marocaine a tenu à envoyer ce message aux enfants du monde entier : “Aimez la lecture, elle est très amusante. La lecture est comme un bateau qui nous transporte à travers la mer des connaissances. Plus vous lisez, plus vous apprendrez et atteindrez de grandes choses”.