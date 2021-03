Archives du Maroc abrite le répertoire de l’érudit Mohamed Ben Abdeslam Zerhouni

lundi, 1 mars, 2021 à 13:20

Le chemin de Aïcha Aït Haddou, la première femme présidente du conseil communal d’Azilal, n’était pas pavé de roses. Après une expérience de deux décennies dans le domaine associatif et social, elle a décidé d’investir le champ politique et est parvenue à rompre la mainmise des hommes sur les conseils territoriaux dans cette région montagneuse et conservatrice.