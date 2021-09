“Archives du Maroc” et la Fondation Roi Abdelaziz pour la recherche et les archives signent un mémorandum de coopération

vendredi, 17 septembre, 2021 à 18:33

Rabat – L’Institution “Archives du Maroc” et la Fondation Roi Abdelaziz pour la recherche et les archives (Darah) ont signé, jeudi à Rabat, un mémorandum de coopération visant à jeter des ponts de collaboration entre les deux parties dans leurs domaines de compétence, à promouvoir les études et la recherche et à offrir l’opportunité aux chercheurs de recueillir, de part et d’autre, des informations à caractère historique.