Arganier: L’ONU conforte la vision Royale pour la valorisation de ce patrimoine (Omar Hilale)

lundi, 10 mai, 2021 à 16:52

Nations-Unies (New York)- En proclamant le 10 mai de chaque année, Journée internationale de l’Arganier, les Nations Unies confortent la vision de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la conservation et la valorisation d’un patrimoine national et universel, a indiqué l’ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale.

S’exprimant lors de l’évènement de haut niveau initié lundi par le Maroc et les Nations Unies, M. Hilale a indiqué que cette proclamation par l’Organisation onusienne est aussi une reconnaissance du leadership du Souverain pour promouvoir la déclinaison régionale du plan Maroc vert, développer la production agricole, lutter contre la pauvreté en milieu rural, valoriser la richesse agricole et garantir la sécurité alimentaire du Royaume.

« Cette Journée est une invitation à célébrer cet arbre mythique et de faire de sa culture un levier socio-économique durable. Nous la voulons un catalyseur pour la coopération internationale, en vue d’appuyer les tissus socio-économiques de l’argan, les femmes rurales entrepreneuses, les coopératives, la société civile, les scientifiques et les producteurs locaux pour innover et renforcer les chaines de valeur de l’Arganier », a en outre relevé le diplomate.

Et de rappeler que la résolution du Maroc adoptée, par consensus, par l’Assemblée générale des Nations Unies le 3 mars 2021, est l’expression de la mobilisation de la communauté internationale pour la sauvegarde et le développement ce patrimoine de l’humanité afin de renforcer son impact socio-économique et ses vertues écologiques, humaines, culturelles, culinaires et médicinales.

L’ambassadeur a mis en exergue les efforts engagés dans ce sens par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritimes, du développement rural, des eaux et des forêts, et la mobilisation extraordinaire des acteurs nationaux, ainsi que des Nations Unis et de ses différentes agences, pour que cette célébration soit à la hauteur des objectifs et des attentes allant dans le sens de la préservation et la valorisation de l’Arganier.

La cérémonie d’ouverture de cet évènement de haut niveau, a été présidée par le ministre de l’agriculture, de la pêche maritimes, du développement rural, des eaux et des forêts, Aziz Akhannouch.

Organisée en format hybride, cette manifestation est suivie à travers le monde, en live sur la web TV des Nations Unies, ainsi que sur YouTube et sur les réseaux sociaux.