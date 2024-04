Argentine : le centre culturel islamique Roi Fahd perpétue à Buenos Aires la tradition de générosité au mois de Ramadan

vendredi, 5 avril, 2024 à 18:12

Buenos Aires – Le centre culturel islamique Roi Fahd de Buenos Aires a perpétué les traditions de générosité et de solidarité propres au mois sacré de Ramadan, en procédant vendredi à la distribution de dattes aux fidèles musulmans et aux membres des autres communautés en Argentine.

Le directeur du centre, qui est une institution socio-éducative financée par l’Arabie Saoudite, Naif Al Faheem, a indiqué que cette opération qui devrait bénéficier à 20000 personnes de toutes les communautés vivant en Argentine, s’inscrit dans le cadre du Programme de distribution de dattes au mois de Ramadan initié par le Serviteur des lieux saints, le Roi Salman Bin Abdulaziz.

Outre ce programme, Naif Al Faheem a souligné que le centre déploie d’autres opérations d’aide et de soutien à la communauté musulmane en Argentine, ainsi que des activités culturelles, des conférences et des colloques.

Le centre organise également les journées portes ouvertes de la famille, qui permettent aux familles musulmanes vivant en Argentine de se rassembler et créer une ambiance de convivialité et de rapprochement, a ajouté le directeur du centre, qui loue la coopération étroite des autorités argentines dans les domaines de l’éducation et de la culture.

Pour sa part, Tomas Randle, chef des conseillers au secrétariat de culte dépendant du ministère des Affaires étrangères, a salué l’opération de distribution des dattes en ce moment de piété et de grande spiritualité pour les musulmans.

Randle a souligné dans ce contexte le principe de la liberté de culte qui guide la politique religieuse en Argentine, ajoutant que son pays fait du dialogue interreligieux « une politique d’Etat ».

Le centre culturel islamique Roi Fahd, qui abrite une école où son scolarisés 300 élèves de toutes les communautés, avait ouvert ses portes au début de la pandémie de Covid pour installer un centre de vaccination qui continue de fonctionner jusqu’à présent.