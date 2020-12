Art plastique : Abdelfettah Karmane remporte deux médailles internationales pour son œuvre artistique “El Guerrab”

mercredi, 30 décembre, 2020 à 23:43

Rabat – L’artiste plasticien Abdelfettah Karmane a remporté deux médailles, une en or et l’autre en argent, décernées par le Grand jury de “Mondial Art Academia” et par la “International Masters Watercolor Alliance” pour sa peinture en aquarelle “Le porteur d’eau” (El Guerrab).

Cette consécration, qui a vu “une très forte confrontation de plus de 1.100 artistes aquarellistes participants à travers le monde, est une reconnaissance de sa participation effective et son dévouement à ce genre d’art plastique”, a indiqué l’artiste.

“Le porteur d’eau”, a-t-il expliqué, est une peinture aquarelle inspirée de l’âme humaine, de l’identité et de la mémoire populaire, qui se manifeste à travers les différents aspects culturels du patrimoine maroco-andalous, notant que ses émotions profondes sont retranscrites sur sa toile par des traits de pinceaux figurant des antonymes entre l’ombre et la lumière, l’obscurité et l’éclairage ou encore le plein et le vide.

Natif de Sidi Slimane et diplômé de l’école des arts plastiques de Rabat et fort d’une expérience de plus de 36 ans, l’artiste peintre Abdelfettah Karmane a exposé ses oeuvres picturales au niveau national et international, remportant plusieurs titres, notamment 2 médailles d’or au Maroc, 4 en France et une médaille d’argent en Chine.