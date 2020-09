Arts: Les résultats du programme exceptionnel de soutien 2020 dévoilés

lundi, 28 septembre, 2020 à 17:56

Rabat – Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports – Département de la Culture- a dévoilé lundi les résultats du programme exceptionnel de soutien, destiné au domaine artistique au titre de l’année 2020.

Sur son site internet, le ministère indique que ce programme vise la promotion des projets culturels et artistiques et l’accompagnement des différents acteurs dans les domaines du théâtre, de la musique, de la chanson, de l’art de la scène, de la chorégraphie et des arts plastiques et visuels.

En application des textes organiques régissant et déterminant les modalités de soutien dans les secteurs susmentionnés et tenant compte du cahier des charges encadrant le soutien au titre de l’année 2020, les commissions chargées de l’étude des dossiers de demande de soutien se sont réunies et ont examiné 1.096 projets, dont 459 ont été retenus, précise la même source.

Ces projets concernent 173 tournées théâtrales (19.630.000 DH), 140 projets pour l’acquisition d’œuvres d’arts plastiques et visuels et le soutien des expositions d’arts plastiques et visuels organisées par les galeries d’arts spécialisées (3.148.500 DH), 146 projets de musique, de chansons, d’arts de la scène et chorégraphiques (14 millions de dirhams), poursuit le ministère.

La liste des candidats ayant bénéficié de ce soutien a été publiée sur le site électronique du ministère, fait savoir la même source, ajoutant que dans le cadre de la gestion de la situation épidémique actuelle et en application des mesures préventives, ces candidats devront envoyer “la version papier complète du dossier de candidature exclusivement par voie postale et ce, juste après la réception des contrats, conformément aux dispositions du cahier des charges, afin d’éviter toute complication lors de l’opération de versement des échéances.