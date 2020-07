Assilah à l’heure du “déconfinement artistique”

dimanche, 19 juillet, 2020 à 22:38

ES : Anouar AFAJDAR

Assilah- Ville qui respire l’art à l’état pur, Assilah semble bien renouer avec une “vieille recette” pour peindre son confinement des plus belles couleurs et absorber les répercussions du Covid-19 sur les Zaïlachis et les quelques estivants venus d’ailleurs: les fresques murales !