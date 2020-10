Atelier sur le droit d’accès à l’information samedi prochain à Rabat

mercredi, 21 octobre, 2020 à 23:10

Rabat – Le Forum marocain des jeunes journalistes (FMJJ) organise, samedi prochain à Rabat, un atelier sur “le droit d’accès à l’information entre le cadre législatif et les problématiques de la pratique”, avec la participation de représentants de la société civile et d’institutions publiques, outre des journalistes.

Cet atelier examinera plusieurs axes, notamment la “problématique de protéger les données personnelles et le droit du citoyen à l’information”, “l’accès à l’information et les contraintes des textes juridiques”, “l’accès à l’information : un outil de transparence” et “le rôle du journaliste dans la diffusion de l’information auprès du citoyen : Les contraintes de la pratique médiatique quotidienne”, a indiqué le FMJJ dans un communiqué.