Atelier sur les médias associatifs et les perspectives de développement culturel, les 12 et 13 mai courant à Essaouira

jeudi, 10 mai, 2018 à 20:13

Essaouira – La ville d’Essaouira accueillera les 12 et 13 mai courant un atelier autour du thème ”les médias associatifs et les perspectives de développement culturel dans la cité des alizés” et ce, à l’initiative de l’Association Nationale des Jeunes Journalistes (ANJJ).