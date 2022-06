Au 22ème SIEL, le CSPJ braque les projecteurs sur ses missions et attributions

vendredi, 3 juin, 2022 à 22:12

Rabat – Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) a organisé, vendredi à Rabat, une rencontre axée sur la présentation de ses missions et attributions, dans le cadre du 27ème Salon international de l’édition et du livre (SIEL).

Cet évènement s’inscrit dans le droit fil de la dynamique d’ouverture du CNPJ aux citoyens et justiciables ainsi que son approche fondée sur la communication avec l’opinion publique, les divers départements, les institutions nationales et les acteurs de la société civile.

A cette occasion, le Secrétaire général du Conseil El Mustapha Lebzar a passé en revue les compétences de cette institution dont la gestion des carrières des magistrats suivant les principes d’égalité des chances, de mérite, de compétence, de transparence, d’impartialité et de quête de parité et selon les critères prévus notamment par la loi organique portant Statut des magistrats. Les nouveaux textes de loi accordent au pouvoir judiciaire une position d’indépendance vis-à-vis des pouvoirs exécutif et législatif, a-t-il affirmé.

Et de relever que le Conseil veille à promouvoir le respect et l’attachement aux valeurs judiciaires et à à promouvoir la culture de l’intégrité et de moralisation, de manière à consacrer l’indépendance de la justice.

De même, le responsable judiciaire a mis en lumière les différentes structures du Conseil dont les commissions permanentes en charge de la “Moralisation et du renforcement de l’indépendance de la justice”, “l’Élaboration des études et rapports”, la “Gestion et suivi de la carrière des magistrats”, et la commission en charge des élections des membres, magistrats, au sein du CSPJ.

S’y ajoutent la commission “Digitalisation et modernisation” et la commission en charge de l’évaluation et de la révision du règlement intérieur du Conseil et des lois organiques relatives au pouvoir judiciaire.

Cette rencontre, marquée par la présence du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki, a été rehaussée par des interventions d’anciens magistrats, ainsi que des avocats et des professionnels de la justice, mais aussi des étudiants chercheurs en justice.

Les participants à cette rencontre ont salué le souci du CSPJ à renforcer la communication avec les médias et les citoyens.

Au programme de la participation du CSPJ au 27è SIEL, organisé à Rabat du 02 au 12 juin sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, figurent notamment des rencontres organisées au stand aménagé par le Conseil pour faire connaître ses prérogatives et son rôle dans la consécration de la moralisation de la justice.