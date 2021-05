“Au détroit d’Averroès”: un appel à la construction d’une société fondée sur la pensée critique (Driss Ksikes)

samedi, 22 mai, 2021 à 12:25

Rabat- Le journaliste et écrivain Driss Ksikes a souligné, vendredi, l’importance de la construction d’une société fondée sur la pensée critique et ce, en jetant un pont entre le passé et le présent et en optant pour l’observation et le raisonnement logique en termes de pensée, de langage et d’identité.

M. Ksikes, qui s’exprimait lors d’une rencontre organisée par le Forum culturel Al Andalous autour de son roman “Au détroit d’Averroès”, a affirmé que le développement de la pensée critique doit être opéré au sein des sociétés (famille, école et espaces de dialogue et de débats).

Dans ce sens, il a expliqué que son roman, qui se situe entre le XIIè et le XXè siècle, en tentant de réhabiliter l’œuvre et le parcours du grand penseur Averroès, se veut un plaidoyer en faveur de l’acceptation de l’acte de penser d’une manière différente, soulignant la nécessité de travailler sur la mémoire pour la défense du patrimoine par le biais de la philosophie.

Lors de cette rencontre culturelle animée par le psychanalyste Majid Safouane, l’écrivain a, en outre, indiqué que son roman se remémore le legs de ce grand philosophe qui a défendu la raison, l’humanité, la pensée rationnelle et la possibilité d’atteindre la vérité à travers l’observation et le raisonnement logique, ajoutant que la philosophie offre de multiples instruments pour parvenir à la vérité.

M. Ksikes a estimé que son livre, qui présente le personnage d'”Adib”, un professeur de philosophie à Casablanca, tente de faire découvrir au monde le philosophe andalou Averroès (XIIIè siècle), et d’offrir une image globale et complète du parcours et de la vie de l’une des grandes figures de la philosophie, ayant marqué de leurs empreintes les civilisations andalouse, marocaine et arabo-islamique.

Il a, par ailleurs, évoqué la question de la double désignation arabe et latine du philosophe andalou (Ibn Rochd, Averroès) et du détroit de Gibraltar en tant que point de rencontre entre l’Orient et l’Occident, relevant l’existence d’un mouvement de va-et-vient, sur les plans philosophique et de la pensée, entre les deux rives du détroit.

Cette rencontre, rehaussée par la participation d’un parterre d’intellectuels et de penseurs, se voulait aussi une plongée dans la pensée d’Averroès et une occasion de débattre de divers sujets tels que le langage, l’identité et le patrimoine.

Paru au Maroc en 2017 et réédité en France en 2019, “Au détroit d’Averroès” (Ed Le Fennec) est le journal recomposé d’Adib, un enseignant de philosophie dans un lycée à Casablanca, qui tente encore désespérément de faire entendre la voix de cet humaniste musulman, père de la raison, banni par les siens.

Natif de Casablanca en 1968, Driss Ksikes est un écrivain, dramaturge et journaliste marocain. Ancien rédacteur en chef du magazine “Tel Quel”, il est actuellement professeur de médias et de culture au centre de recherches du groupe HEM et directeur du centre “Economia”.

Il est également depuis 2015 professeur-visiteur et conférencier dans plusieurs universités américaines.

Driss Ksikes est l’auteur de plusieurs œuvres littéraires en langue française dont “Ma boîte noire” et “l’Homme descendu du silence”, ainsi que de pièces de théâtre telles que “N’enterrez pas trop vite Big Brother”, “Il” et “180 degrés”.