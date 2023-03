Aya Sabi…Un talent littéraire marocain en terre néerlandophone

jeudi, 2 mars, 2023 à 11:55

Bruxelles – Elle n’a ni le nom, ni la couleur de peau pour appartenir au cercle fermé de la littérature néerlandophone. Pourtant, Aya Sabi, une jeune maroco-néerlandaise, installée en Flandre, est aujourd’hui un nom et un visage familiers des milieux culturels et littéraires néerlandophones. Sa place, elle la doit à son talent, à ses mots, à son écriture à la fois acerbe et à fleur de peau, dont ruissellent des émotions, des prises de position qui traversent les cuirasses et donnent vie à des personnages dont la parole n’a pas droit de cité.