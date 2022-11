BAB consacre sa dernière édition dans sa version arabe au Mondial de Qatar

Rabat – Le Magazine mensuel de la MAP a consacré son numéro de novembre dans sa version arabe au Mondial de Qatar 2022 qui débute dimanche prochain.

”Gagner la coupe du monde : À quand ce rêve deviendra légitime ?”, titre le magazine qui a recueilli à cet effet les avis des spécialistes, notamment d’anciens footballeurs, des entraîneurs ou encore des dirigeants de clubs, interrogés sur les conditions nécessaires pour que ce rêve devienne réalité pour les supporters marocains, ou du moins un rêve légitime.

Ce numéro réserve aussi un article sur la polémique suscitée par l’organisation de cette édition du Mondial depuis l’annonce du pays d’accueil, le Qatar, il y a de cela 12 ans.

La rédaction du magazine réserve aussi un éclairage sur les enjeux économiques de ce Mondial ”Que gagnera le Qatar de cette coupe du monde ? ”, abordant les bénéfices attendus de cette organisation à court et moyen termes pour ce pays du Golfe.

Plus globalement, le magazine réserve deux autres articles qui évoquent l’importance du football aujourd’hui, l’un intitulé ”Le Football, un outil de soft power” et un autre ”Plus qu’un jeu, le ballon, la Fifa et la politique” qui évoque la puissance de la Fédération internationale de football.

Ce numéro presque 100% Foot, réserve aussi un clin d’œil nostalgique donnant à revivre les moments cultes dans les annales de la coupe du monde tout en relevant les différences qui existent dans la pratique du foot avant et maintenant.

Outre ce dossier spécial de 60 pages consacré au Mondial et au sport le plus populaire au monde, le magazine réserve aussi une place aux sujets habituels et incontournables dans les domaines politique et culturel ainsi que des articles d’opinion.