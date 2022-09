“Le bâti carcéral au Maroc: Espaces et architecture”, une nouvelle parution de la DGAPR

samedi, 3 septembre, 2022 à 10:48

Rabat -“Le bâti carcéral au Maroc: Espaces et architecture” est l’intitulé d’un nouvel ouvrage de Jilali El Adnani et Salima S. El Mandjra, paru récemment aux éditions “Bouillon de culture”, à l’initiative de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).