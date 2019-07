Belaïd Belhaoui, l’artiste-peintre du ”vivant”

lundi, 22 juillet, 2019 à 12:37

Essaouira – Dynamique, humble et entièrement engagé pour les bonnes causes, Belaïd Belhaoui est l’exemple de l’artiste-peintre ayant une approche pragmatique et subtile qu’il n’hésite pas à en faire usage pour refléter le ”vivant” dans ses oeuvres artistiques.

Disposant de plusieurs cordes à son arc, puisqu’il s’est adonné depuis son jeune âge à l’art plastique, au dessin, à la sculpture, à la gravure et à la photographie, Belhaoui tient scrupuleusement à donner vie à ses oeuvres qu’il confectionne avec beaucoup d’amour, de finesse et de subtilité.

Un choix tout à fait justifié pour un artiste-peintre qui aime la vie, aller à la découverte des coins et des espaces et à la rencontre des gens pour puiser dans les traditions et les us, ce qui confère plus de dynamisme à son esprit créatif et imaginatif, et enrichit davantage son talent artistique.

M. Belhaoui est aussi l’exemple de cet artiste-peintre voué à être près des démunis et à les aider, car c’est bien lui qui organise individuellement un Festival baptisé ”Coeur à Coeur”, à travers lequel il met les arts plastiques au service de l’action caritative, en allant à l’aide des enfants d’une association du nom d’Ait Oublal dans la région d’Essaouira, à partir des recettes générées par cet événement.

Et il n’est pas étrange pour tous ceux qui le côtoient, de le voir par exemple entrain de dessiner au coeur d’un souk hebdomadaire ou dans un espace public, ou encore de se faire entourer de jeunes enfants avides de s’initier aux arts plastiques.

”Grâce à la richesse, à l’authenticité, et à la beauté de mon pays si cher, le Maroc, tout au long des 30 ans que j’ai passés à Paris où je m’y suis rendu à l’âge de 20 ans pour faire des études en arts plastiques, j’ai toujours porté dans mon coeur l’idée de revenir un jour à ma terre natale pour dessiner les gens de mon pays, dans leur état naturel, dans leurs costumes, leurs traditions et leur vécu quotidien”, a confié à la MAP M. Belhaoui.

”Dans mes oeuvres artistiques, j’accorde beaucoup d’importance à l’authenticité et aux traditions. J’aime tout ce qui est figuratif et toute mon ambition de parvenir dans chacune de mes toiles, mes dessins et mes peintures, à exprimer mes sentiments de joie et de fierté d’être né Marocain, et surtout à mettre en relief cette beauté, cette singularité et cette richesse qu’incarne le Maroc”, s’est-il félicité.

”Mon travail artistique est concentré sur tout ce qui est instantané et vif. J’adore travailler sur le terrain de manière spontanée. Je dessine tout ce qui bouge, j’essaye de le transposer sur ma toile tout en tentant de préserver cette vie”, a expliqué M. Belhaoui. ”C’est un dessin parfois contre la montre”, a-t-il enchaîné.

Pour lui, il n’est pas question de dessiner à partir de photos prises par une caméra ou d’objets figés. Il suggère ainsi aux artistes-peintres de travailler à partir de tout ce qui est vivant: bref de dessiner la vie.

”Le travail de l’atelier est, certes, indispensable mais j’estime que l’artiste-peintre doit sortir et peindre dehors. Un artiste-peintre fait partie de la nature, et donc doit se trouver au coeur de cette nature pour la dessiner”, estime-t-il, notant qu’un artiste-peintre a le devoir de chercher, de créer, de produire, et de continuer à travailler à chaque instant.

Sur le choix de la ville d’Essaouira comme lieu de résidence, ce natif de Casablanca en 1948 n’a pas hésité à faire part de son amour et sa passion pour cette cité dès le départ avant de s’y installer, il y a maintenant 23 ans, rappelant que la cité des Alizés lui avait tendu les bras depuis le départ. ”C’était incroyable. J’étais hypnotisé par la beauté et la magie de cette cité”, se rappelle-t-il avec fierté.

”Cette ville m’a offert tout ce dont j’avais besoin. Pour moi, c’est une source indéniable d’inspiration : Pas trop de monde, une multitude de paysages (mer, forêts, dunes….) qui se dressent devant les visiteurs en toute symbiose, une position géographique stratégique, l’île de Mogador avec son histoire riche et singulière, la simplicité des habitants, la lumière…Tous les ingrédients pour que je puisse dessiner en tout quiétude”, a-t-il conclu.