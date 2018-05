Belle prestation de la chanteuse Oum à Agadir

jeudi, 31 mai, 2018 à 13:54

Agadir – Le public gadiri a eu rendez-vous, mercredi soir, avec la talentueuse chanteuse Oum qui a fourni une belle prestation avec sa voix affirmée et sa musique et chants où les rythmes marocains amazighs, soufis, gnawas et hassani se mélangent à des sonorités soul, blues et jazz.