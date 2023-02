Benguérir : La culture, une des expressions les plus créatives, universelles et mieux partagées (ministre)

dimanche, 12 février, 2023 à 11:05

Benguérir – La culture constitue “l’une des expressions les plus créatives, universelles et mieux partagées”, a affirmé, samedi à Benguérir, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.