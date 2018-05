Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc: Ouverture d’une enquête interne à propos de l’autorisation de tournage d’un film cinématographique étranger

mercredi, 9 mai, 2018 à 22:16

Rabat – La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) a annoncé, mercredi, avoir ouvert, sur instructions du ministre de la Culture et de la Communication, une enquête interne approfondie à propos des circonstances d’autorisation de tournage d’un film cinématographique étranger au sein de cet établissement, afin de déterminer les responsabilités de chaque partie administrative, s’assurer du respect des démarches et dispositions requises pour l’octroi de ce type d’autorisation et décider, ainsi, des mesures à prendre.