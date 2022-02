Le “Bibliotobiss” de l’IFM fait escale dans la province d’Al Haouz

vendredi, 4 février, 2022 à 21:16

Commune d’Ourika (province d’Al Haouz) – Le Bibliotobiss, un projet de bus culturel et multimédia itinérant, porté par l’Institut Français du Maroc (IFM) de bus culturel et multimédia itinérant, a fait escale à Dar Taliba (Maison de l’Etudiante) de la commune de l’Ourika, relevant de la province d’Al Haouz, dans le but de rendre accessible le livre au lecteur.