Biennale internationale de Casablanca: lancement du programme d’incubation 2020

vendredi, 24 janvier, 2020 à 11:27

Casablanca- La Biennale Internationale de Casablanca (BIC) a lancé, jeudi soir au BIC Project Space, le programme d’incubation 2020 avec la visite de l’artiste autrichien Oliver Ressler qui travaille sur des questions telles que l’économie, la démocratie, le réchauffement climatique et les alternatives sociales.

Oliver Ressler, cinéaste et artiste basé à Vienne, a réalisé trente-trois films qui ont été projetés dans le monde entier et son œuvre a fait l’objet d’expositions personnelles notamment à Séville, Bucarest, Istanbul et Belgrade.