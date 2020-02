Bilan “exceptionnel” du 3è Festival “Afrique du Rire” (Oualas)

lundi, 24 février, 2020 à 22:52

Abidjan- Le bilan de la 3ème édition du festival itinérant d’humour “Afrique du Rire” est “exceptionnel”, s’est félicité Tahar Lazrak, alias Oualas, initiateur et cheville ouvrière de cette manifestation artistique.

“Le bilan de cette 3ème édition est exceptionnel. Nous avons fait les six dates à guichets fermés (..) Ils étaient plus de 10 millions à découvrir et suivre le festival sur les réseaux sociaux et plateformes digitales”, a-t-il précisé, ajoutant que 6.500 spectateurs ont assisté aux différentes escales de cette édition.