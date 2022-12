“Le Bleu du Caftan” de Maryam Touzani, sélectionné pour la 95è cérémonie des Oscars

jeudi, 22 décembre, 2022 à 13:42

Rabat – “Le Bleu du Caftan” (The Blue Caftan) de Maryam Touzani a été sélectionné en short list pour la 95ème cérémonie des Oscars, a annoncé “Academy of Motion Picture Arts and Sciences” qui vient de publier la liste des nominés aux Oscars 2023 dans différentes catégories.