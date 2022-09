La BNRM arbitrera la prochaine AG de l’ISBN, en septembre 2023

lundi, 12 septembre, 2022 à 17:17

Oslo – La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) arbitrera du 10 au 12 septembre 2023 la prochaine assemblée générale de l’agence internationale ISBN (International Standard Book Number).

La décision a été annoncée lors de la clôture de l’Assemblée générale annuelle de l’ISBN, tenue les 8 et 9 septembre à la Bibliothèque Nationale de Norvège à Oslo, indique un communiqué de l’ambassade du Maroc au Royaume de Norvège et en République d’Islande.

Marquée par la participation de Mohamed Al Ferrane, directeur de la BNRM (qui a sous sa tutelle l’agence nationale marocaine de l’ISBN), l’assemblée a connu la présence de plus de 150 représentants des Agences ISBN nationales et régionales, relève le communiqué, notant que cette rencontre a été l’occasion d’échanger autour des développements récents dans l’industrie de l’édition et de faire le point sur les utilisations correctes du code ISBN pour les livres.

L’Agence internationale de l’ISBN, basée à Londres, est désignée par l’ISO en tant qu’autorité d’enregistrement international pour le système du numéro international normalisé du livre permettant aux bibliothèques et librairies du monde d’identifier les livres publiés de manière univoque et à faciliter la gestion de tous les secteurs de l’industrie du livre.