La BNRM tient la 18è session de son Conseil d’administration

vendredi, 27 décembre, 2019 à 23:26

Rabat-La 18e session du Conseil d’administration de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) s’est tenue, vendredi à Rabat, sous la présidence du ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba.

Intervenant à l’ouverture de cette réunion, tenue en présence du directeur de la BNRM, Mohamed El Ferrane et des représentants des départements gouvernementaux et des établissements publics membres du conseil, M. Abyaba a mis en avant le rôle vital que joue la bibliothèque nationale au niveaux national et international, et la place de choix qu’elle occupe en tant qu’institution conciliant mémoire, avenir, authenticité et modernité, a indiqué le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports dans un communiqué.