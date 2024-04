Breaking : Le battle de l’amitié Maroc-France, le 17 avril à Rabat

lundi, 8 avril, 2024 à 20:23

Rabat – Le battle de l’amitié Maroc-France en breaking, une initiative de l’Institut français du Maroc, de la Fédération Royale Marocaine des Sports Aérobic, Fitness Hip Hop et Disciplines Assimilées et de la Fédération Française de Danse, sera organisé le 17 avril au Théâtre Mohammed V de Rabat.

Cette rencontre amicale de breaking France-Maroc connaîtra la participation de 12 B-girls et B-boys, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

“A J-100 de l’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 qui intègrent pour la 1ère fois de l’histoire la discipline du Breaking, une équipe française de Breakers rencontrera une équipe marocaine au cours de battles amicales entre B-Girls et B-Boys parmi lesquels plusieurs qualifiés aux JO seront au rendez-vous”, précise la même source.

Cette rencontre, ouverte à tous et gratuite, prévue au Théâtre Mohammed V de 16h à 18h, sera composée d’une phase de qualification (exhibitions), de séquences artistiques, d’une phase finale et d’une cérémonie de remise des médailles pour offrir au public un show “inoubliable”, note le communiqué.

“Ce battle de l’amitié viendra célébrer le dynamisme des échanges sportifs et la qualité, internationalement reconnue, des athlètes marocains et français qui, fidèles aux valeurs de l’olympisme, seront réunis pour vivre pendant trois jours d’intenses moments d’échanges et d’entraînements communs”, selon la même source.

Le Maroc sera représenté lors de cet événement par Fatima Zahra Elmamouny alias B-Girl Elmamouny et Bilal Mellakh alias B-boy Billy, tous deux qualifiés aux JO Paris 2024 lors des Championnats d’Afrique, les B-girls Alma, B-Fly, et les B-boys Ofazzy et Cri6. Ils affronteront du côté français, les BGirls Mia Savic, Kenza Vela Lopez et Juliette Pena-Lozano, ainsi que les BBoys Mateo Latorre, Ramy Aggoun et Enzo De Giovanni.