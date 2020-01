Le caftan marocain brille de mille feux à l’Oriental Fashion Show à Paris

lundi, 20 janvier, 2020 à 23:21

Paris-Le caftan marocain dans toute sa splendeur a été à l’honneur, lundi à Paris, capitale mondiale de la mode, sur le podium de l’Oriental Fashion Show, première plateforme internationale dédiée à la Couture et à la mode orientale.

De célèbres designers et stylistes marocains tels Samira Haddouchi, Houda Serbouti et Fatima-Zahra El Filali Idrissi ont présenté leurs dernières créations lors d’un défilé d’exception et de prestige, au confluent de la culture et du luxe.