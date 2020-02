Le caftan marocain dans toute sa splendeur lors d’un défilé de mode international à Bruxelles

samedi, 15 février, 2020 à 14:53

Bruxelles – Le caftan marocain dans toute sa splendeur a été la vedette d’un défilé international organisé, vendredi à Bruxelles, lors d’une soirée haute en couleurs.

La soirée, qui a été agrémentée par les prestations de plusieurs chanteurs venus du Maroc, du Moyen Orient et des vedettes locales de la chanson populaire, a été l’occasion pour les nombreux convives issus notamment de la communauté marocaine installée en Belgique, de vivre des moments de convivialité et de raviver la flamme d’attachement à la mère patrie, en accompagnant en chœurs et en vivats, les chansons patriotiques interprétées par les différents artistes sur scène et en admirant les créations sublimes de la mode et de l’artisanat marocains.

Ouvrant ce show présenté par l’actrice marocaine Bouchra Ahrich, le directeur artistique de cet événement, Youssef Bayad a affirmé que cette soirée est un hommage à l’artisan marocain et une occasion de renforcer l’attachement de la communauté marocaine à son pays, à sa culture riche et diversifiée.

La soirée a été clôturée par un concert de la diva de la chanson populaire marocaine Najat Aatabou qui a plongé le public dans l’émotion et la nostalgie à travers ses chansons qui célèbrent l’amour, le partage, la joie, la tristesse et l’espoir.