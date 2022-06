Canada: Le Festival du Film de l’Outaouais se met à l’heure du Maroc

lundi, 6 juin, 2022 à 15:29

Montréal – Cinéma, musique, gastronomie, artisanat, produits du terroir, et une panoplie d’autres activités d’animation et de promotion de la destination Maroc dans un cadre et une ambiance typique. Le Festival du Film de l’Outaouais (2-10 juin), prestigieuse manifestation culturelle et artistique canadienne, s’est mis cette année à l’heure marocaine pour marquer l’anniversaire des 60 ans de relations diplomatiques entre le Royaume et le Canada.