Carole Samaha promet “plein de surprises” pour son retour à Mawazine

jeudi, 20 juin, 2024 à 19:15

Rabat – La star libanaise Carole Samaha, qui se produira vendredi en ouverture de la 19ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde, a promis “plein de surprises” pour son retour à ce grand festival de musique qui s’impose comme rendez-vous incontournable de l’agenda culturel international.

“Je suis à ma quatrième participation à ce festival international, une étape importante dans la carrière d’un artiste. Je suis ravie d’y revenir avec plein de surprises à partager avec le public marocain”, a affirmé l’artiste qui s’exprimait en conférence de presse à la veille de son concert inaugural, au Théâtre national Mohammed V de Rabat.

Carole Samaha, qui tient à garder l’effet de surprise pour émerveiller le public de Mawazine, a assuré néanmoins que la touche marocaine sera présente dans le répertoire qu’elle proposera à cette occasion.

“Il s’agit d’un répertoire varié comprenant des anciens titres et d’autres nouveaux”, a précisé l’artiste qui entend interpréter aussi bien ses propres chansons que celles d’autres chanteurs, “en plusieurs langues avec une fusion de styles”.

La chanteuse inscrit ainsi sa participation dans l’esprit du festival Mawazine dont elle est contente de voir revenir après quatre années d’interruption en raison de la pandémie de Covid.

“Bravo au Maroc qui a eu le courage de revenir avec un festival qui attire autant d’artistes”, a-t-elle dit.

Interrogée sur ses projets, Carole Samaha a indiqué qu’elle travaille sur un nouvel album qu’elle espère sortir en août prochain et rencontrer le succès auprès du public.

“Cela fait 8 ans que je n’ai pas fait d’albums. Jusqu’ici je ne faisais que des singles”, a expliqué” celle qui restera fidèle à son répertoire constitué en grande majorité de chansons romantiques.

Sur d’éventuelles projets de coopération avec des artistes marocains, Carole Samaha a affirmé qu’il n’y a pas de projet dans ce sens pour le moment, tout en assurant qu’elle reste ouverte sur la question.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 19ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde (21-29 juin) est organisée par l’Association Maroc Cultures, sous le signe de “la diversité et de la fête”.

Créé en 2001, le festival Mawazine-Rythmes du Monde est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc et est considéré parmi les plus grands évènements culturels au monde.

Cette manifestation artistique annuelle offre une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.