Casablanca : Clôture de la 3ème édition des Panafricaines

samedi, 7 mars, 2020 à 21:51

Casablanca – Les travaux de la 3ème édition du forum “Les Panafricaines” (6-7 mars) ont pris fin, samedi à Casablanca, à la veille de la journée internationale des femmes.

Initié par le Groupe 2M en 2017, “Les Panafricaines” est un réseau de femmes journalistes africaines dont les membres sont issues des pays du continent.

Il a pour ambition de s’ériger en véritable force de proposition citoyenne et influer sur les organisations médiatiques essentielles à une diffusion efficace et puissante de l’information.

La première journée de cette édition tenue sous le thème “Urgence climatique, les médias africains acteurs du changement” a été consacrée aux débats, aux échanges et aux ateliers autour des sujets ayant trait au climat et à l’environnement.

La deuxième journée a porté sur l’élaboration, la présentation et l’adoption du plan d’action qui sera déployé au cours de cette l’année.

S’exprimant lors de la clôture de ce forum, l’ex directrice de l’information de 2M et membre du comité permanent des panafricaines, Samira Sitaïl, a mis l’accent sur l’importance de la profession du journalisme, incitant à un journalisme sérieux et professionnel qui prend toute sa place aujourd’hui face à la circulation des rumeurs et des Fake news.

Elle a également mis en avant l’importance de l’union entre les pays africains, rappelant que les panafricaines est une initiative qui réunit des femmes journalistes venant des pays du continent.

Ce forum rassemble des femmes qui ont le même métier et qui font face aux mêmes difficultés et défis, ayant toutes le même souhait de voir l’Afrique prendre ses décisions face à plusieurs thématiques notamment le changement climatique que le continent subit, a-t-elle ajouté.

Cette 3éme édition vise à mobiliser les médias africains pour stimuler le débat public autour de la problématique du changement climatique et de son impact sur les pays africains et de favoriser une plus grande visibilité de la problématique climat dans les médias africains, ont indiqué les organisateurs à cette occasion.

Ce forum ambitionne également de contribuer au renforcement des capacités des Panafricaines souhaitant développer une expertise sur les questions climatiques et environnementales, et ce dans le cadre d’une approche solidaire et concertée.