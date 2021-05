Casablanca: Création d’une chaire académique pour encourager la recherche scientifique sur l’autonomisation économique des femmes

vendredi, 7 mai, 2021 à 22:39

Casablanca – Une convention de partenariat portant sur la création d’une chaire académique pour encourager la recherche scientifique sur l’autonomisation économique des femmes a été signée, vendredi, à l’université des Sciences juridiques, économiques et sociales Ain Chock à Casablanca.

Cette convention, signée par la ministre de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, Jamila El Moussali, la présidente de l’Université Hassan II, Aawatef Hayar et le vice-président du “projet green TIC”, Abderrahim Khaldi, vise à renforcer la culture de l’égalité et promouvoir les droits des femmes et des filles.

A cette occasion, Mme Hayar a indiqué dans une déclaration à la presse que cette chaire permettra aux chercheurs d’examiner les outils à même d’assurer l’autonomisation de la femme et renforcer son rôle dans la consolidation du développement.

Elle a également souligné que plus de la moitié des étudiants de cette université sont des étudiantes dont la majorité se distinguent par leurs brillants résultats, déplorant que 13 pc seulement des femmes sont porteuses de projets et moins de 2 pc occupent des postes de décision.

Cette convention a été signée en marge d’une rencontre scientifique organisée par le ministère sous le thème “l’entrepreneuriat féminin et les défis d’atténuation des répercussions de la pandémie du Covid-19”.