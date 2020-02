Casablanca: les jeunes de l’association PEMM chantent pour les enfants atteints de cancer

mercredi, 19 février, 2020 à 19:52

Les médias régionaux sont d’une grande importance et occupent une place capitale en tant qu’élément et partenaire fondamental dans le renforcement du processus du développement intégré et durable aux niveaux local et régional, ainsi que dans la fondation des piliers de la démocratie locale, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba.