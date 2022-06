Casablanca: M. Abdelhak El Mrini souligne l’importance de la créativité en tant que l’une des principales richesses des nations

Casablanca- Le porte-parole du Palais Royal et historiographe du Royaume, Abdelhak El Mrini, a souligné, samedi à Casablanca, l’importance de la créativité en tant que l’une des principales richesses dont disposent les nations.

S’exprimant lors d’une rencontre en son hommage, organisée par la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca, la Fondation Mohamed Zerktouni pour la Culture et la Recherche, et la Fondation Abdelhadi Boutaleb pour la culture, les sciences et le rayonnement intellectuel, M. El Mrini a indiqué que la créativité contribue hautement à enrichir la culture et l’héritage littéraire, culturel et scientifique du pays.

L’historiographe du Royaume a relevé que les hommages rendus aux intellectuels et aux créateurs sont des initiatives louables que différentes institutions et associations nationales œuvrent à perpétuer et constituent une reconnaissance pour leur contribution au secteur culturel au Maroc.

Selon M. El Mrini, il s’agit également d’un hommage à la pensée, la culture et la civilisation marocaines, estimant que ce genre d’initiatives est de nature à encourager les intellectuels à continuer à œuvrer en faveur des arts, des sciences et de la culture.

Cette rencontre, marquée par la présence d’un parterre d’intellectuels, d’académiciens, et de chercheurs, a été l’occasion de mettre l’accent sur le riche parcours de M. El Mrini, et les hautes fonctions qu’il a occupées ainsi que les services louables qu’il a rendus à la patrie, à travers des témoignages et des interventions présentées par Mustapha Chebbi, président de l’Association marocaine de composition, de traduction et d’édition, Mohamed Maarouf Dafali, professeur d’histoire à l’Université Hassan II de Casablanca, et Najat El Mrini, professeure de littérature arabe à l’Université Mohammed V de Rabat.