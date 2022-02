Casablanca: première édition du festival littéraire du 18 au 20 février

mercredi, 16 février, 2022 à 17:42

Casablanca – L’institut français de Casablanca et plusieurs librairies de la métropole organisent du du 18 au 20 février courant la première édition du festival littéraire.

Selon les organisateurs, cet évènement s’articule autour de trois temps forts à savoir des débats d’idées (18 février), des performances et un spectacle (le 19 février) et un brunch littéraire (le 20 février).

Ce Festival littéraire a pour ambition de toucher tous les publics avec une programmation diversifiée, inclusive et participative, ajoute la même source, précisant que ce rendez-vous offre une programmation riche qui prendra place dans tout l’institut et aussi, dans toutes les librairies partenaires de l’évènement notamment Carrefour des livres, Librairie des écoles, LivreMoi, Maarif Culture, Porte d’Anfa et Préface avec la présence de stands de vente à l’Institut et une offre d’activité (ateliers, rencontres) dans les locaux des librairies.

Par ailleurs, les matinées du samedi 19 et dimanche 20 février 2022 seront marquée par l’organisation de rencontres professionnelles des bibliothécaires des secteurs privés et publics du réseau grand Casablanca intitulé “Biblio’déj”, un rendez-vous initié en mars 2021 par l’Institut français de Casablanca dans le cadre de sa politique de coopération avec les acteurs du territoire, en partenariat avec l’Association marocaine des Métiers du livre.