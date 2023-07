Casablanca-Settat : Signature d’une convention-cadre pour le développement culturel et artistique de la région

dimanche, 9 juillet, 2023 à 11:31

Casablanca, 08/07/2023 (MAP) – Une convention-cadre visant à promouvoir les affaires culturelles et artistiques dans la région de Casablanca-Settat, a été signé, vendredi à Casablanca, entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la Wilaya de la région de Casablanca-Settat et le Conseil régional.