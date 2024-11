Casablanca : Vernissage d’une exposition photographique sur la Marche Verte

jeudi, 7 novembre, 2024 à 10:20

Casablanca – La place Ahmed Rachidi plus connue chez les Casablancais sous le nom de “Nevada” accueille depuis mercredi une exposition de photographies retraçant l’histoire de la Glorieuse Marche Verte, sous le thème “Une mémoire tenace”.

Organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication jusqu’au 9 novembre à l’occasion de la célébration du 49ème anniversaire de la Marche Verte, cette exposition cherche à mettre en lumière les significations profondes de cet événement immortalisé par des photographies.

Elle montre aussi l’attachement indéfectible du peuple marocain au glorieux Trône Alaouite et sa mobilisation en faveur du parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice du portail national et de la documentation au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Nisrine Souissi, a indiqué que cette exposition rassemble des photographies qui racontent les différentes étapes marquant la Marche Verte qui a mobilisé 350.000 participants et participantes.

Outre les photographies exposées, cet événement est marqué par la projection d’une capsule vidéo montrant le formidable essor des provinces du Sud dans tous les domaines, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, le directeur régional du département de la Communication, Mohamed Rehane, a souligné que cette exposition vise à associer les citoyens dans les célébrations de cet événement mémorable.

Il a fait savoir, dans une déclaration similaire, qu’outre Casablanca, cette exposition est organisée simultanément à Laâyoune, Agadir, Marrakech, Rabat, Errachidia et Al Hoceima. L’occasion pour les visiteurs de voir et revoir les grands faits marquant cette Marche Verte sans précédent ainsi que les visages de certains participants et certaines participantes qui ont répondu dans un élan patriotique et dans la ferveur à l’appel de feu SM le Roi Hassan II.