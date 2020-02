Casablanca: Vernissage de l’exposition “Beginnings” de l’artiste Mo Baala

mercredi, 5 février, 2020 à 13:50

Une convention de partenariat a été signée, mardi à Guelmim, entre l’Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise (Maroc PME) et la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de Guelmim-Oued Noun, afin de renforcer l’initiative entrepreneuriale et de soutenir la compétitivité des entreprises dans la région.