Casablanca:Coup d’envoi du 26ème FIAV

mercredi, 25 novembre, 2020 à 10:51

Casablanca – La 26ème édition du Festival international d’art vidéo (FIAV), tenue sous le thème “Corps confinés, âmes libérées”, s’est ouverte mardi soir en ligne, avec la participation d’artistes de plusieurs pays.

Initiée par la Faculté des lettres et des sciences humaines de Ben Msik (Université Hassan II), cette édition qui se poursuit jusqu’au 28 novembre, préserve toute les composantes artistiques, pédagogiques et scientifiques liées au FIAV, défiant les restrictions imposées par le coronavirus pour couvrir tous les continents et partager les créations et les sentiments des artistes.