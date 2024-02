La Cathédrale Sacré cœur, un édifice emblématique converti en levier du rayonnement culturel de Casablanca

jeudi, 22 février, 2024 à 9:47

Casablanca – Imposant édifice tout blanc, la Cathédrale Sacré cœur rime parfaitement avec le décor général de Casablanca. S’il se distingue néanmoins par son architecture, le bâtiment présente une longue histoire qui se confond avec celle de la métropole. Après avoir rempli, plusieurs décennies durant, un rôle de foi et de recueillement pour des milliers de catholiques, elle se veut désormais un havre culturel qui contribue au rayonnement d’une ville cosmopolite ayant inspiré et abrité des célébrités de tous bords.

Située à l’Angle rue d’Alger et boulevard Rachdi, au quartier Gautier, en plein centre de l’ancienne Anfa, la Cathédrale rénovée abrite désormais nombre de manifestations culturelles, donnant ainsi, une fois de plus, le ton d’une nouvelle vie conférée à ce bâtiment emblématique de la capitale économique du Royaume.

La nouvelle vocation de la cathédrale avait été officialisée en novembre dernier, avec la signature de trois conventions visant à promouvoir les activités culturelles et artistiques, engageant le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la Commune de Casablanca et la société de développement local Casablanca Events & animation.

Pour les Casablancais, la cathédrale fait partie de l’identité visuelle et architecturale de la ville, ainsi que de son héritage. “Elle impressionne les visiteurs, certes, mais elle sort du lot. Pour nous, Casablancais, elle fait partie naturellement du décor général auquel nous nous sommes habitués”, dit Omar, un chauffeur de taxi.

L’édifice impressionne surtout par sa taille, si imposante que l’on lui a conféré, à tort, l’étiquette de Cathédrale de Casablanca, la ville n’étant pas le siège d’un évêché. L’unique cathédrale au Maroc est en effet celle de Tanger.

L’église Sacré Cœur fut construite à partir de 1930 à l’époque de la colonisation française, par l’architecte Paul Tournon – qui n’est autre que celui qui édifia deux ans auparavant “l’église Notre-Dame-de-l’océan” à Rabat -, dans un style architectural mêlant le néo-gothique et l’art-déco, non sans influences musulmanes marocaines, pour servir alors de lieu de culte à la communauté catholique.

Connue par son architecture tout aussi unique que fascinante, la Cathédrale est entourée d’un vaste jardin public, le Parc de la Ligue Arabe. Elle représente une expérience intéressante de l’utilisation décorative de béton coulé. Son architecture est inspirée de l’esthétique des cathédrales européennes, qui met en cohésion deux styles différents, ce qui en fait un monument historique unique en son genre.

Ses fenêtres, qui percent les parties hautes de la cathédrale, rappellent une décoration inspirée des mosquées. Les contreforts extérieurs situés le long du toit présentent des angles droits prononcés au lieu des courbes habituelles.

La cathédrale est aussi célèbre pour ses merveilleux vitraux, dont la construction a pris plus du temps que prévu à cause de la Seconde Guerre mondiale.

En 1956, soit juste après l’indépendance du Maroc, la Cathédrale a servi comme école puis comme centre culturel, jusqu’à ce qu’elle soit un lieu abritant de manière ponctuelle des expositions et des manifestations culturelles.

L’église du Sacré-Cœur, perçue à Casablanca comme étant un joyau architectural de la métropole, fascine encore les touristes, qui ne manquent pas de se donner à admirer la blancheur immaculée d’un bâtiment qui n’est pas près de tomber dans la décadence.