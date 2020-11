CCM : Mise en ligne de courts métrages relatant le vécu de six cinéastes marocains pendant le confinement

mercredi, 4 novembre, 2020 à 17:24

Rabat – Le Centre cinématographique marocain (CCM) a annoncé la mise en ligne, du 9 au 19 novembre 2020, de courts métrages relatant le vécu de six cinéastes marocains pendant le confinement.

Le CCM a demandé, durant la période de confinement, à six cinéastes marocains (Tala Hadid, Mohamed Mouftakir, Faouzi Bensaidi, Hakim Belaabbes, Adil Fadili et Yassine Marco Maroccu) de filmer leur vision de ce monde labyrinthique où les cartes se rabattent et l’horizon s’embrouille, indique mercredi le CCM dans un communiqué.