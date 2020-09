CCM : Mise en ligne d’un nouveau cycle de projection dédié à la mémoire de feue Touria Jabrane

mardi, 29 septembre, 2020 à 23:00

Le chef religieux malien Bouyé Haïdara a fait état, mardi à Bamako, de son “appréciation” de la qualité des relations ancestrales unissant le Royaume du Maroc et l’État malien, ainsi que du “rapprochement et de la sympathie” entre les deux peuples et ce, depuis l’indépendance du Mali.