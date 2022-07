Le CCME verse un premier lot de ses archives à l’institution Archives du Maroc

mardi, 26 juillet, 2022 à 20:48

Rabat – Le Conseil de la Communauté marocaine à l’étranger (CCME) a signé, mardi à Rabat, un bordereau de versement d’un premier lot de ses archives à l’institution Archives du Maroc.

Signé par le président du CCME, Driss El Yazami, et le directeur des Archives du Maroc, Jamaâ Baida, ce bordereau porte sur des archives conditionnées dans 80 boîtes spéciales représentant un volume global de 12 mètres linéaires.

Fruit d’une politique de préservation et d’organisation mise en place depuis avril 2021, les archives versées font référence à trois grands domaines, à savoir la période antérieure à la création du CCME, la préparation de la première assemblée plénière du CCME et ses premières années d’activité.

Ces archives éclairent en effet les préparatifs de la création de cette instance suite à l’appel adressé par SM le Roi Mohammed VI au Conseil consultatif des droits de l’homme (CCDH) pour établir un avis visant à créer le futur Conseil des marocains de l’étranger.

Les fonds versés concernent aussi le processus de composition du Conseil, la préparation et la tenue de la première assemblée plénière, ainsi que les premières années d’activité, avec en premier lieu les archives des cinq groupes de travail mis en place, à savoir “Citoyenneté et participation politique”, “Approche genre et nouvelles générations”, “Administration, droits des usagers et politiques publique”, “Compétences scientifiques, techniques et économiques” et “Cultes et éducation religieuse”.

S’exprimant à cette occasion, M. Baida a souligné que le bordereau de versement a été signé en application de la loi relative aux archives, tout en saluant cette initiative du CCME, permettant de mettre à la disposition des chercheurs et des usagers, dès septembre prochain, des fragments de l’histoire du Conseil.

“Les chercheurs pourront trouver de quoi alimenter leurs recherches académiques”, a-t-il relevé dans une déclaration à “M24”, la chaîne de l’information en continu de la MAP, mettant en relief le “travail en amont” qui a été mis en place par les équipes du CCME, notamment en ce qui concerne l’inventaire et le conditionnement dans des boîtes d’archives dédiées à cette fin.

Pour sa part, M. El Yazami s’est réjoui de cette initiative qui est une mise en œuvre de la loi sur les archives, adoptée en 2007, en réponse aux recommandations issues du rapport de l’Instance Equité et Réconciliation.

Cette action permettra la sauvegarde et la préservation d’une partie des archives du CCME, a-t-il expliqué, tout en souhaitant que d’autres institutions emboîtent le pas afin de mettre en œuvre, de manière active, la loi sur les archives.