Célébration de la journée mondiale du théâtre: un programme national couvrant les différentes régions du Royaume

vendredi, 25 mars, 2022 à 21:19

Rabat – Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a établi un programme national couvrant les centres culturels, théâtres et espaces d’exposition de différents régions du Royaume, à l’occasion de la journée mondiale du théâtre, célébrée le 27 mars de chaque année.

Ce programme prévoit nombre d’activités théâtrales telles la présentation des pièces de théâtre pour adultes et enfants, des ateliers de formation et de sensibilisation, des rencontres avec des femmes et des hommes de théâtre en plus d’un hommage qui sera rendu aux personnalités ayant marqué le 7ème art, indique le ministère dans un communiqué.

A cette occasion, une cérémonie officielle sera organisée samedi au centre culturel de Tamesna, avec au programme la lecture du message de la journée mondiale du théâtre, un hommage à certains artistes en reconnaissance à leur contribution à l’enrichissement de la scène théâtrale nationale et la présentation de la pièce théâtrale “Dar sidi kadour”.

La célébration de cette journée se poursuivra à travers un programme riche et varié tout au long du mois de mai dans les quatre coins du Royaume, souligne la même source.