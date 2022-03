Célébration à Tamesna de la Journée mondiale du théâtre

dimanche, 27 mars, 2022 à 12:37

Tamesna – Le centre culturel de Tamesna a accueilli, samedi, la célébration officielle de la Journée mondiale du théâtre.

Cette manifestation artistique à laquelle a pris part le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, ainsi que plusieurs figures emblématiques de la scène théâtrale, fut l’occasion de rendre hommage aux comédiennes Zineb Najem et Amal Benhaddou et de présenter la pièce théâtrale “Dar Sidi Keddour” de la troupe de la ville en célébration de cette journée mondiale (27 mars).