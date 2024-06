Centenaire du Festival des cerises de Sefrou: Défilé de Miss Cerisette et ses dauphines

dimanche, 9 juin, 2024 à 13:01

Sefrou – Les habitants de Sefrou ont eu rendez-vous, samedi, avec un défilé éblouissant de Miss cerisette et ses dauphines, organisé dans le cadre du 100ème anniversaire du Festival des cerises.

La procession de Miss cerisette, Bouchra Abejja de Sefrou et ses deux dauphines, Ghita Berji de Fès et Zinab Aouine d’Imouzzer Kandar, à laquelle ont assisté notamment le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid et le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, a sillonné les artères et les boulevards de la ville de Sefrou.

Le cortège comprenait de magnifiques tableaux artistiques qui incarnaient le folklore traditionnel de la ville de Sefrou et de ses environs, avec en vedette le véhicule de Miss Cerisette et de ses dauphines, un moment particulièrement attendu par les visiteurs à chaque édition du festival.

Célébrant cette année son 100ème anniversaire, le Festival des cerises, organisé en partenariat avec les conseils élus, a été classé patrimoine immatériel de l’humanité par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), a indiqué M. Bensaid dans une déclaration à la presse en marge de cette cérémonie.

Le ministre a souligné l’intérêt particulier que Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d’accorder à la culture, qui constitue un élément indissociable du développement et de la jeunesse, notant que le Festival des cerises est un événement phare dans la région de Fès-Meknès et la ville de Sefrou en particulier.

La ville de Sefrou, qui occupe une place particulière sur le plan historique et patrimonial, a été tout au long de son histoire un symbole de coexistence, a relevé M. Bensaid, ajoutant que “nous avons aujourd’hui tant besoin de cette histoire et de ce modèle”.

Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce festival a été marquée par l’ouverture d’un espace d’exposition, qui comprend un Salon régional de l’édition et du livre, un Salon de la production et de la transformation des cerises, ainsi qu’un Salon de l’économie sociale et solidaire.

Le Festival des cerises de Sefrou, qui a vu le jour en 1920 sous le Protectorat français, témoigne de la prédominance des valeurs de tolérance et du vivre-ensemble parmi les habitants de Sefrou où coexistaient les trois religions monothéistes dont les membres se rassemblaient pour élire Miss Cerisette pendant le mois de juin.

Les célébrations du Festival des cerises se poursuivent pendant plusieurs jours avec la pleine implication des habitants de la ville. Il s’agit aussi d’une opportunité de redynamiser l’économie liée au patrimoine immatériel de la ville de Sefrou et au patrimoine culturel de toute la région, un patrimoine urbain ancien caractérisé par le pluralisme, la diversité et la richesse, avec notamment l’artisanat et les produits locaux.