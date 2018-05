Cérémonie artistique et culturelle au Caire à l’occasion du 60è anniversaire de la RAM

vendredi, 4 mai, 2018 à 13:34

Le Caire – La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a organisé, jeudi au Caire, une cérémonie artistique et culturelle, à l’occasion du 60è anniversaire de sa création, en présence d’une pléiade d’hommes et de femmes des mondes de l’art, de la culture, de la littérature et du sport en Egypte.